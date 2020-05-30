العراق يفرض حظرا شاملا لمدة أسبوع لكبح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، السبت، فرض حظر شامل للتجول لمدة أسبوع، بدءا من غد الأحد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إن "الأجهزة الحكومية مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة للحد من حركة العراقيين لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليون، تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 وفيات وشفاؤ 66 آخرين من الفيروس.

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وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قال الأسبوع الماضي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر لمكافحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن التميمي قوله "إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه".

وأضاف أن "الوزارة ستقيم الموقف بعد العيد لاتخاذ إجراءات تتناسب مع الوضع الصحي"، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا سببه عدم الالتزام بالأساليب الوقائية وإجراءات حظر التجوال.