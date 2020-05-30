بلاغ للنائب العام المصري ضد الناشطة الكويتية «ريم الشمري» بعد إساءتها للمصريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام وذلك عن الفنانة صابرين صلاح العسكري وشهرتها شمس عضو نقابة المهن التمثيلية ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري المقيمة بدولة الكويت.



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وأكدت الدعوى المقدمة للنائب العام المصري ان المبلغ ضدها مواطنة كويتية قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وسناب شات، خلال الايام الماضية وعلي فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوي يتضمن الاساءة الي المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شانهم وازدراءهم بان وصفتهم بالخدامين والماجوريين لخدمة الشعب الكويتي ووصفهم بانهم اوسخ جالية موجودة علي ارض الكويت والتحريض عليهم واتسام خطابها بالعنصرية.

حيث ان تلك الهجمات والحملات المسمومة ضد مصر وشعبها وقيادته السياسية يقف خلفها اصابع قذرة وخفية تهدف الي اهانة الشعب المصري واحتقاره والتحريض عليه وزرع بذور الفتنة والكراهية بين الاشقاء العرب والشعبين المصري والكويتي الذي تربطهما علاقات قوية ونكران لما قامت به مصر من خلال جيشها وشعبها في الحفاظ علي الامن القومي العربي عامة وتحرير الاراضي الكويتية من الاحتلال العراقي ابان حرب الخليج الاولي وارتواء الاراضي الكويتية بدماء جنودنا من الجيش المصري دفاعا عن عرضهم وكرامتهم وارضهم بالاضافة الي استضافة الشعب المصري للشعب الكويتي عندما فروا هاربين من نيران الجيش العراقي فلم يجدوا ارضا تقلهم ولا سماء تظلهم ولا ايدي تطعمهم وجدران تسترهم الا مصر التي لولاها لظلوا حتي تسطير هذا البلاغ هائمين علي وجوهم مشردين في شتي بقاع الارض.

وطالبت الدعوى: «لا بد ان يتم اتخاذ الاجراءات القانوينة ضدهم وحيث ان ماقامت به المبلغ ضدها يشكل جرائم عدة والتي تتمثل في اهانة وازدراء الشعب المصري والتعدي عليه بالسب والقذف والتحريض علي المصريين الوافدين بدولة الكويت واهانة السلطات المصرية ونشر الاخبار الكاذبة بهدف تكدير الامن العام وهي جرائم تستوجب معاقبة المبلغ ضدها.