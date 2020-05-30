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وزارة الصحة في لبنان تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

وزارة الصحة في لبنان تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، السبت، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1191 حالة.

 

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وقالت الوزارة، في بيان، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

 

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 708 حالات.

 

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار حتى 7 حزيران/ يونيو المقبل.

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