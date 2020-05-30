رئيس الوزراء الإيطالي يحذر السراج من استمرار تدفق السلاح على ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن قلق بلاده حيال استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيداً يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على الأمن الأوروبي.



وأكد كونتي خلال مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج، ضرورة العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وتابع: "أن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأياد خارجية، مؤكدا أهمية الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك عودة إنتاج النفط الليبي.

من جانبه، زعم السراج: "أن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومة الوفاق".

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ودأبت تركيا على انتهاك القرارات الدولية الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.

وفي يناير/كانون الثاني، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.