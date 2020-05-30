الإمارات وألمانيا تبحثان التعاون في زيارة عمل افتراضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية لضمان استمرارية الأعمال والتواصل، قام الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي والمبعوث الخاص إلى ألمانيا، بزيارة عمل افتراضية إلى برلين تهدف إلى توثيق علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



وبحثت الإمارات وألمانيا، خلال زيارة العمل الافتراضية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في عدد من الاجتماعات المتتالية التي تم ترتيبها عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، عددا من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، بمن فيهم نيلز أنين وزير دولة للشؤون الخارجية، والدكتور يان هيكر، المستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية، وتوماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان.

وناقش الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال هذه الاجتماعات، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، حيث استعرض الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الجهود المتميزة للنموذج الذي قدمته الإمارات في هذا المجال، وقدم الجانب الألماني أيضا نبذة عن إجراءاتهم ذات الصلة.

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وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن زيارة العمل الافتراضية تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات باستمرارية الأعمال وتعزيز التواصل وبحث آفاق التعاون مع الأصدقاء والشركاء حول العالم.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "في ضوء العلاقة الاستراتيجية مع ألمانيا الصديقة، تم إعداد هذه الزيارة للاستمرار في توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات والقطاعات الحيوية، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتجارب، والتركيز على استشراف آفاق النمو والفرص المستقبلية، والتحلي بالصبر والحكمة والمثابرة وتعزيز التقدم نحو تحقيق النتائج الإيجابية".

ولفت إلى أن كلا البلدين يتطلعان لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في كافة المجالات ذات الصلة.

وشملت الزيارة أيضا اجتماعات مع عدد من البرلمانيين الألمان، بمن فيهم الدكتور رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، ويورجن هاردت، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وبيجان دجير ساراي، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني.

كما تضمنت الاجتماعات مع ونيلز شميد، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني والمتحدث لشؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الاجتماعي المسيحي.