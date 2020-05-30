شكرا لقرائتكم فاجعة طبيب مصري.. تفحّم أبنائه الأربعة ووالدته بحريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مأساة إنسانية قاسية تعرض لها الطبيب المصري محمد سعيد الجمال استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية حيث فقد أبناءه الأربعة ووالدته المسنة في حريق مروع التهم شقته بمحتوياتها كاملة.

وشهد العقار رقم 31 شارع قمبيز بمنطقة الدقي بالجيزة حريقا مروعا في شقة بالطابق الثالث، يمتلكها الطبيب المصري، أسفر عن التهام محتويات الشقة بالكامل، وتفحم 4 من الأبناء ووالدة الطبيب.

العقار الذي التهمه الحريق

وتبين من التحقيقات أن ماسا كهربائيا شب في لوحة الكهرباء بالشقة ظهر أمس الجمعة، وكان 4 من أبناء الطبيب تتراوح أعمارهم من 10 إلى 16 عاما وهم أحمد وياسين وكريم ومالك مستغرقين في النوم في إحدى الغرف، بينما كانت جدتهم والدة الطبيب نائمة في الغرفة المجاورة.

وفور انبعاث الدخان من الشقة سارع الجيران بإبلاغ أجهزة الحماية المدنية التي سارعت بالوصول إلى هناك، وتمكنت خلال 15 دقيقة من إخماد النيران.

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وبفحص الشقة تبين تفحم جثث الأبناء الأربعة وجدتهم، والتهام كافة المحتويات.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعزاء لأسرة الدكتور محمد سعيد الجمال لوفاة والدته وأبنائه.

وقالت المحافظة إنه وفور ورود البلاغ باندلاع النيران تم إبلاغ شركات الكهرباء والغاز الطبيعي بقطعهما عن المنطقة لحين الانتهاء من إخماد الحريق والذي تم الانتهاء منه في فترة وجيزة.

وصرحت النيابة بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء عدد من شهود العيان والجيران لسماع أقوالهم.