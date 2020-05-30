شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تشن حملة تطهير وتعقيم لمقرها بعد إصابة أحد عامليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ وفد من المتخصصين، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة، ومن المقرر أن يتم غدا تعقيم نادى المحامين النهرى بالمعادى؛ يأتي ذلك، عقب ثبوت إصابة اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الجمعة.

يذكر أن لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أكدت من قبل أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي وكذا ثبوت اصابة احد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وأنه تم التعامل طبياً وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

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وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه حرصاً من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ، مشيرة إلى أنه عليه تقرر الآتي غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ ، ٣١ مايو، وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وتابعت: "حرصًا على استمرار العمل الضروري لادارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس، تستمر اللجنة في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها مع خالص الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".