محافظ صلاح الدين يقرر منع الدخول الى المحافظة لمدة أسبوع

قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر، السبت، منع الدخول الى المحافظة لمدة أسبوع بدءاً من اليوم.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ صلاح الدين وجه الدوائر الامنية والصحية ورؤساء الوحدات الادارية بتنفيذ دقيق وصارم لقرارات اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية التي صدرت هذا اليوم".

Advertisements

وأضافت أن "المحافظ قرر منع الدخول الى المحافظة من قبل جميع الجهات اعتبارا من ٣٠ / ٥ /٢٠٢٠ ولمدة أسبوع".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، وفيما وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المناطق الشعبية، أكدت على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل.