الانواء الجوية: ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً

أكد مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف، السبت، أن ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً.



وأضاف أنه "يجب علينا أن لا ننسى تأثير الاشعاع الشمسي المباشر الذي لم يجد أي عوالق كاربونية أو غبارية أو أملاح في طريقه يعني لا يحدث الاشعاع الشمسي لأي عمليات ( امتصاص انعكاس تطاير انحراف) وبعد غد يبدأ موسم الصيف مناخيا ١ حزيران ٢٠٢٠". وقال عبد اللطيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدن المرشحة لأن تسجل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالميا ( مطربة في الكويت) ( الاهواز في إيران) ( البصرة والعمارة وخانقين في العراق ) فمن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى ال (٥١ درجة مئوية) أصبح من الواضح توقف النشاط الصناعي والاقتصادي بسبب تفشي فايروس كورونا عالميا وبالتالي قلت نسب الغازات الملوثة للبيئة ( الاحتباس الحراري)".وأضاف أنه "يجب علينا أن لا ننسى تأثير الاشعاع الشمسي المباشر الذي لم يجد أي عوالق كاربونية أو غبارية أو أملاح في طريقه يعني لا يحدث الاشعاع الشمسي لأي عمليات ( امتصاص انعكاس تطاير انحراف) وبعد غد يبدأ موسم الصيف مناخيا ١ حزيران ٢٠٢٠". وأكد عبد اللطيف، أن "الصيف ستتخلل بضعة أيام لانخفاض في درجات الحرارة ومعظم أيامه حارة ولا يختلف كثيرا عن المواسم الأخيرة".

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