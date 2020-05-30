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فيروس كورونا يظهر مجدداً في البوندسليغا

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2020-05-30 | 17:16

فيروس كورونا يظهر مجدداً في البوندسليغا

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي كولن الألماني، ألكسندر فيهرلي، إصابة لاعبين آخرين بفيروس ضمن صفوف فريقه.
كولن أعلن قبل استئناف الدوري الألماني، إصابة لاعبين وموظف بفيروس كورونا، وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال فيهرلي، في تصريحات نقلها موقع "sportbuzzer" الألماني: "اختبارات كورونا كشفت وجود أجسام مضادة في لاعبين لدينا وهو ما يعني إصابتهما بالفيروس".


وأضاف: "لا يمكن تحديد وقت إصابتهما، لا يسعني إلا أن أقول إن هذين اللاعبين المصابين ظلا بدون أعراض".

وأتم: "لدينا لاعبين بالفعل ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية ثم تحولت إلى سلبية بعد 5 أيام، بالإضافة إلى ظهور الاجسام المضادة للفيروس لدى أربع لاعبين إجمالا".

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