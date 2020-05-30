فيروس كورونا يظهر مجدداً في البوندسليغا

2020-05-30 | 17:16
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أكد الرئيس التنفيذي لنادي كولن الألماني، ألكسندر فيهرلي، إصابة لاعبين آخرين بفيروس كورونا ضمن صفوف فريقه.
وقال فيهرلي، في تصريحات نقلها موقع "sportbuzzer" الألماني: "اختبارات كورونا كشفت وجود أجسام مضادة في لاعبين لدينا وهو ما يعني إصابتهما بالفيروس".
وأضاف: "لا يمكن تحديد وقت إصابتهما، لا يسعني إلا أن أقول إن هذين اللاعبين المصابين ظلا بدون أعراض".
وأتم: "لدينا لاعبين بالفعل ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية ثم تحولت إلى سلبية بعد 5 أيام، بالإضافة إلى ظهور الاجسام المضادة للفيروس لدى أربع لاعبين إجمالا".
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