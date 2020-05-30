الصجري يطرح خارطة طريق تنهي 'الفساد' من خلال حل البرلمان

طرح النائب علي الصجري، السبت، خارطة طريق تنهي "الفساد" من خلال حل مجلس النواب. وقال الصجري في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "‏الاصلاح تم بنسبة 50 % باختيار رئيس وزراء جديد، أما الاصلاح المتبقي الـ 50% الاخر يتمثل بالإصلاح البرلماني الذي يعتبر مركز ووكر للصفقات واللجان الاقتصادية الذي سيكون عائقاً كبيراً أمام الاصلاح الذي يطمح له الكاظمي لتلبية مطالب المتظاهرين".



وأضاف أن "الحل بحل البرلمان".



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