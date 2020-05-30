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صحة كردستان تعلن اصابة سبعة اشخاص من اسرة متوفي بكورونا

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اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، السبت، عن اصابة سبعة اشخاص من اسرة متوفي بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبعة من اسرة المتوفي في السليمانية اليوم مصابين بفيروس ".

 

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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