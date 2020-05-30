صحة كردستان تعلن اصابة سبعة اشخاص من اسرة متوفي بكورونا

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، السبت، عن اصابة سبعة اشخاص من اسرة متوفي بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبعة من اسرة المتوفي في السليمانية اليوم مصابين بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.