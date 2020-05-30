الديوانية تقرر تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية في المحافظة.
وقال مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد الاجتماع العاجل لخلية الأزمة المحلية في المحافظة تقرر تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية لمدارس المحافظة".
وأضاف الجبوري، أنه "سيتم تحديد موعد الامتحانات مستقبلاً".
وأضاف الجبوري، أنه "سيتم تحديد موعد الامتحانات مستقبلاً".
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