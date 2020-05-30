خلال زيارة عمل افتراضية إلى برلين.. الإمارات وألمانيا تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية لضمان استمرارية الأعمال والتواصل، قام الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي والمبعوث الخاص إلى ألمانيا، بزيارة عمل افتراضية إلى برلين تهدف إلى توثيق علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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وبحثت الإمارات وألمانيا، خلال زيارة العمل الافتراضية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في عدد من الاجتماعات المتتالية التي تم ترتيبها عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، عددا من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، بمن فيهم نيلز أنين وزير دولة للشؤون الخارجية، والدكتور يان هيكر، المستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية، وتوماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان.

وناقش الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال هذه الاجتماعات، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.