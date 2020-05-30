مقتل وإصابة 8 بانفجار استهدف حافلة لقناة أفغانية بكابول

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6، السبت، جراء انفجار عبوة استهدفت حافلة صغيرة تقل طاقما لقناة تلفزيونية أفغانية خاصة في كابول.



وقال مدير محطة خورشيد التلفزيونية الأفغانية، إن صحفيا وسائقا قتلا، وأصيب ستة على الأقل عندما تعرضت حافلة خاصة تقل موظفين من المحطة لتفجير في العاصمة كابول السبت.

وأظهر تحقيق أولي أن قنبلة مزروعة في الحافلة التي يستخدمها موظفو المحطة انفجرت خلال ساعة الذروة المسائية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال مدير المحطة جاويد فرهد:" يمكننا أن نؤكد أن صحفيا وسائقا قتلا على الفور"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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وفي العام الماضي، قتل موظفان من المحطة وأصيب اثنان في هجوم مشابه.

ويقول مراسلون بلا حدود إن حركة طالبان وجماعات متطرفة أخرى تستهدف بشكل متكرر الصحفيين في أفغانستان، والهجمات قتلت 15 صحفيا في 2018 في أكثر السنوات دموية لوسائل الإعلام في البلاد.

وحذرت طالبان العام الماضي وسائل الإعلام الأفغانية من مغبة عدم التوقف عن بث ما وصفتها بأنها "تصريحات مناهضة لطالبان".

وفي 2016، صدم انتحاري من طالبان سيارته في حافلة تقل موظفين من محطة طلوع التلفزيونية، أكبر جهة بث خاص في البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة صحفيين.