الحكومة الأفغانية: مستعدون للتفاوض مع طالبان في أي وقت

أعلن مسؤول التفاوض مع حركة طالبان عبدالله عبدالله، السبت، أن فريق الحكومة الأفغانية مستعد لبدء مفاوضات السلام غير المسبوقة مع طالبان "في أي وقت".



وقال عبدالله خلال مؤتمر صحافي، إن "إعلان طالبان وقفا لاطلاق النار، وخفض العنف وتبادل السجناء مهدت الأرضية لبداية جيدة للحوار الهادف إلى تحديد مستقبل أفغانستان.

لكن عبدالله الذي يترأس مجلسا مكلفا التفاوض شكلته كابول، أوضح أنه ينبغي الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار خلال المفاوضات.

ولم تمدد طالبان وقفا للنار استمر ثلاثة أيام خلال عيد الفطر وانتهى الثلاثاء، واستأنفت هجماتها الدامية على القوات الافغانية ولكن بدرجة أقل.

وردت كابول على إعلان طالبان الهدنة عبر الإفراج عن 900 من سجناء طالبان.

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واشترطت طالبان مبادلة خمسة آلاف سجين من طالبان بألف عنصر من القوات الأفغانية قبل البدء بحوار مع الحكومة كان مقررا في العاشر من مارس/ آذار الماضي لكنه ارجىء.

وحل عبدالله ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر أيلول 2019 وتخللتها اتهامات بالتزوير وأعلن المسؤول الأفغاني فوزه فيها.

وكلف ترؤس فريق التفاوض مع طالبان في إطار اتفاق يهدف إلى حل خلافه مع خصمه الرئيس الأفغاني أشرف غني.

واعتبر ماتين بك العضو في فريق التفاوض الحكومي أن تولي عبدالله هذه المهمة يشكل خطوة إلى الأمام، قائلا:" اتهمنا باننا لسنا موحدين، وصرنا كذلك اليوم"، والفريق المفاوض يلتقي كل أسبوع.

واضاف "بسبب الأحداث الأخيرة، نتوقع أن تبدأ العملية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وإنطلاق هذه المفاوضات، أحد الشروط التي تضمنها الاتفاق الذي وقع نهاية فبراير/ شباط بين طالبان وواشنطن بهدف انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا.