تسجيل 11 وفاة بكورونا في الكويت و1008 إصابة جديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 205 وفيات و26192 إصابة.
بذلك شهد البلد ارتفاعا في الوفيات وتراجعا في الإصابات مقارنة مع اليوم السابق (9 وفيات و1072 إصابة).
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من بين المصابين الجدد 287 مواطنا كويتيا و171 مصريا، و229 مقيما من الهند و133 من بنغلادش.
واشارت الوزارة إلى ارتفاع مجموع المتعافين إلى 10156، بعد شفاء 883 مريضا خلال اليوم الماضي.
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