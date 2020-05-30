أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، مقتل الإرهابي مراد أبو حمود العزيزي، قائد ميليشيا "السلطان مراد"، إثر اشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس.
بيان الإعلام الحربي
وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، إن الجيش استهدف مجموعة من المرتزقة حاولت الهجوم على مرتكزات عسكرية بطريق المطار جنوب طرابلس، وكان من بين القتلى قائد ميليشيا السلطان مراد، وهو مرتزق سوري موالي لتركيا.
كتيبة من "المرتزقة" تضم نحو 50 عنصرا
وكان المرصد السوري قد أكد أن كتيبة من "المرتزقة" تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم داعش في سوريا، انضمت للعمليات القتالية لميليشيات طرابلس في ليبيا.
وشغل قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يسمى بـ"ولاية حمص"، ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وبعد ذلك، اتجه "الداعشي" إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بحسب المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري.
تركيا تحاول الخلاص من عبء داعش
ووفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، فإن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.
وأضاف عبد الرحمن في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم نقل عناصر من داعش، يحملون الجنسية التونسية، من سوريا إلى ليبيا أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان الإعلام الحربي .. مقتل قائد موالي لتركيا في «ليبيا» .. رغم وصول كتيبة لدعم «الإرهاب» الجيش الليبي يواصل الصمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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