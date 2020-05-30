تظهر لقطات التقطت من كاميرا المراقبة المثبتة على أحد مطاعم مينيابوليس بدء تطورات الأحداث الدرامية التي أدت إلى مصرع الأمريكي جورج فلوريد من أصول إفريقية على يد الشرطة.
وأدى موت جورج فلوريد خلال القبض عليه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.
اقرأ أيضاً :
«دخلنا في مرحلة الفوضى» .. مقتل «الرجل الأسمر فلويد» يشعل نار الغضب .. المظاهرات تجتاح الولايات المتحدة .. إشتباكات وأعمال نهب .. الأمور تخرج عن السيطرة
كانت هذه تفاصيل خبر «حادث أشعل النار في أمريكا» .. لحظة إعتقال «جورج فلوريد» قبل مصرعه على يد شرطي أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.