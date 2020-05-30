«حادث أشعل النار في أمريكا» .. لحظة إعتقال «جورج فلوريد» قبل مصرعه على يد شرطي أمريكي

تظهر لقطات التقطت من كاميرا المراقبة المثبتة على أحد مطاعم مينيابوليس بدء تطورات الأحداث الدرامية التي أدت إلى مصرع الأمريكي جورج فلوريد من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وأدى موت جورج فلوريد خلال القبض عليه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

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