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اجمالي الاصابات بكورونا في روسيا يقترب من الـ400 ألف

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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موسكو: بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في روسيا بفيروس 396575 بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل انخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد قفزة قياسية أمس فيما تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الاصابات الجديدة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 181 حالة وفاة و8952 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 232 حالة وفاة و8572 إصابة أمس، لتصبح حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا 4555 حالة وفاة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 396575، بما في ذلك 224551 حالة نشطة وتماثل 8212 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 167469 شخصا.

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وتتصدر روسيا قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا بـ2408 حالات وفاة و178196 إصابة وكذلك يعود اليها أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة، 78 وفاة و2367 إصابة/ ولكنها وفي مؤشر ايجابي تحتفظ ولليوم السادس على التوالي بالصدارة من حيث عدد المتعافين.

وأجري في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

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