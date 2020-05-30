شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان: حالة النائب عمر وطنى مستقرة المصاب بكورونا ونتواصل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، أن الحاله الصحية للنائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية بمحافظة القاهرة، والذى ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مٌستقرة.

وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النائب خضع للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة، وتجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويحظى بالعناية الطبية المطلوبة.

Advertisements

وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن الأمانة العامة فى تواصل مع النائب عمر وطني. وكانت مصادر مطلعة لليوم السابع، قد أكدت خضوع النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" ليكون ثانى برلمانى يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج.

جدير بالذكر أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.