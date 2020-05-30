شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل يشيد باتجاه الحكومة لميكنة سداد الضرائب والجمارك إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بما أعلنته وزارة المالية بشأن دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهل المهمة علي الشركات والمصانع والمستثمرين ويوفر الوقت والجهد، وهو توجه عالمى وتقوم الحكومة بتنفيذه فى الوقت الحالى لتسهيل مناخ الاستثمار.

وأضاف أيمن الجميل، في تصريحات له اليوم السبت، أن هذا التوجه نحو الميكنة يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة المرتبطة بالصناعة وتحديدا مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الاعتماد فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط وهو ما يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى، لذلك فالميكنة هي الحل الأمثل لهذه المشكلات، وتسهل أداء الأعمال فى مصر.

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وأوضح، أن خطة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية؛ سيُسهم فى تحقيق المزيد من الضبط؛ ويضمن أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، على النحو الذى يُرسى دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام من جانب، ودعم مناخ الأعمال من جانب آخر، وكذلك يسهم فى توجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة ، وكذلك تسهم هذه التوجهات والإجراءات لدعم الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا، وتحد من التجمعات والاختلاط، وتدعم التباعد الاجتماعي نتيجة التعامل الإليكترونى والمميكن.

وأكد "الجميل"، أن إنشاء مركز اتصالات بمصلحة الجمارك لتحقيق التواصل الفعَّال بالمتعاملين مع الجمارك باستخدام آليات تقنية متطورة، وتلقى جميع استفساراتهم فى شتى النواحي والمسائل الجمركية والرد عليها، ورصد المشاكل التي قد تواجههم واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، كلها خطوات تهدف فى المقام الأول التسهيل على المتعاملين مع هذه المصلحة الحيوية، خاصة وأن اغلب المتعاملين معها من الشركات والمستثمرين، فهذا الإجراء يسهم فى التسهيل على مجتمع الأعمال فى الفترة الحالية.