شكرا لقرائتكم خبر عن دفن عمال قطر المصابين بكورونا فى مقابر جماعية..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الاعلامى السعودى خالد الزعتر هجوما عنيفا ضد النظام القطرى، بسبب فشلهم فى إدارة أزمة كورونا وتعمدهم التفرقة بين المواطنين القطريين والوافدين من الدول الاخرى بهدف العمل فى قطر، مشيرا إلى وقائع دفن عمال قطر المصابين بكورونا فى مقابر جماعية.

ونشر الزعتر سلسلة تغريدات عبر شبكة تويتر حول هذا الأمر حيث قال :"في أزمة فيروس ‎كورونا قدمت ‎السعودية والإمارات نموذجاً رائعاً عن كيفية إدارة الأزمات فلم يتضرر ( وافد واحد ) ، أما في ‎قطر يصرخ الوافدين وهم مهددون بالموت والجوع ، وفي الجار الديمقراطي خرجت هاشتاجات تطالب بطرد الوافدين "

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‏وأضاف فى تغريدة أخرى :"نظام قطر يتغنى بحقوق الإنسان ، والوضع الداخلي في ‎الدوحة تحول إلى مقابر جماعية ، المئات توفوا في ظروف غامضه والبقية مهددون بالجوع والموت ، حقوق الإنسان أيها المراهق الصغير ليس مجرد خطاب بل هو طريقة إدارة "

‏وفى تغريدة ثالثة قال الإعلامى السعودى :"مئات العمال في ‎قطر تم دفنهم في مقابر جماعية والبقية تم ترحيل جثثهم ، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد في ظل وجود الألاف من الوافدين يعيشون ظروفاً قاسية وغياب للخدمة الصحية ، مهددون بالموت في اي وقت "