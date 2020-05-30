شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطهر مبنى مؤسسة دار التحرير للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطهير مبنى دار التحرير للنشر والطبع للوقاية من فيروس كورونا بناء على اتفاق دار التحرير مع وزارة الزراعة متمثلة فى قطاع الطب الوقائى البيطري التابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطهير مبانى المؤسسة و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المؤسسة حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا .

ووجه الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة الشكر لوزير الزراعة للجهود التى بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومشاركتها فى هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذى يجتاح العالم حاليا .

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وأكد الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير ، أن عمليات التطهير تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المؤسسة حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا وطبقا لتوجيهات الهيئة الوطنية للصحافة باتخاذ كافــة الإجــراءات الاحـــترازية والوقايـــة لمكافحــة فـيروس "كــورونا" والتى تضمنت تأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصـــابـة أو العــدوى والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤســـسة وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لاجــراءات التبــاعد الاجتماعى التى تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس.

وأشار سعد سليم إلى أن عملية التطهير بدأت من الدور ال ١٥ واستغرقت أكثر من ٤ ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق و جميع الأقسام و الإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين والعيادات الطبية و المصاعد والممرات الرئيسية.