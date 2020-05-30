مطالبات برلمانية لمواجهة بروتوكلات علاج كورونا الخاطئة على "السوشيال"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التصدي للصفحات الوهمية الكاذبة علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، و التي تروج لبروتوكولات علاج لفيروس كورونا خاطئة وليست علمية وتستهدف المخاطرة بصحة المواطنين.

وقالت البرلمانية في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن وزارة الصحة أعلنت عن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، وفقا لما تم توافره من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

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واشارت فايفة فهيم، إلي أنه رغم الاعلان الصريح والواضح من وزارة الصحة وإصدار تطبيقات لرفع وعي المواطنين، ما زالت هناك إلا أن هناك أيادي خبيثة تحاول العبث بوعي وصحة الشعب المصري من خلال تداول تلك العلاجات التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين، حيث تعمل هذه الايادي علي تشتيت عقول المواطنين وحدوث إرباك لدى الفرق الطبية داخل المستشفيات.