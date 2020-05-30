شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات برلمانية الأسبوع الجارى لمناقشة موازنات التضامن والقومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، بدءا من الإثنين حتى الخميس، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في القطاعات المختلفة التي تتعلق بعمل اللجنة.

وتستهل اللجنه يوم الإثنين، أعمالها بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة.

و حسب جدولها ليوم الثلاثاء، فتنظر اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

Advertisements

أما الاربعاء، خصصته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأيضا ما يخص المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وأخيرا، فأنها تختم مناقشتها يوم الخميس القادم بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي سواء قظاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات" بالإضافة إلي مناقشة ما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.