كشف غموض واقعة السطو المسلح على منزل تاجر ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت، غموض واقعة السطو المسلح على تاجر، وسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، من منزله بمدينة الفشن جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، بلاغًا من "ر. ع . م" تاجر ومقيم مدينة الفشن، باقتحام مجهولين يرتديا كمامات طبية منزله وسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وبتكثيف البحث والتحريات التي أشرف عليها العميد محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " م.س.أ "، ٢٥ عامًا، و" م. أ . م" وشهرته الأبيض، ٢٥ عامًا، يقيمان بندر الفشن، بالاشتراك مع عم المتهم الأول جار المجني عليه، الذي سهل لهما الدخول عن طريق النزول من سطح منزله.

جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.