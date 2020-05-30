ميركل:على جميع أعضاء الاتحاد الأوربي التضافر من أجل أوروبا قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (أ ش أ):

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إنه من الصعب أن تزدهر أوربا مرة أخرى دون أن يكون هناك تضافرا من الجميع لمساعدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي المتضررة من وباء كورونا، لافتة إلى أن برلين تأخذ على عاتقها تحمل ذلك في النصف الثاني من العام في ضوء رئاستها المقبلة للاتحاد.

وأضافت - في كلمتها الأسبوعية اليوم السبت - أنه في ضوء الرئاسة الألمانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ أول يوليو المقبل أنه كان من الضروري تشديد الرقابة على الحدود كإجراء مؤقت والتعاون معا من أجل اجتياز تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أننا نحمل شعار"معا سنجعل أوروبا مجددا قوية".

وذكرت ميركل "لقد حققنا الكثير في هذه الأشهر الأربعة الماضية كما أطلقنا حزمة من الحوافز الاقتصادية لمساعدة الاقتصاد على استعادة الوقوف على قدميه ودعم النمو"..موضحة ان برنامج التحفيز الاقتصادي يهدف إلى تعزيز الابتكار والإدارة المستدامة معا لتعزيز القدرات في المجالات المستقبلية.

وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية قد عملت على مواجهة الركود الاقتصادي الشديد في وقت مبكر جدا لمواجهة تداعيات الوباء، لافتة إلى لقد قمنا باقرار برامج المساعدة منذ مارس الماضي واستطعنا دعم الشركات ومساعدة العاملين بالقطاع الخاص.