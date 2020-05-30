ضبط 71 شخصًا خرقوا قرار حظر التجول بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 71 شخصًا، خرقوا قرار حظر التجول بمدينة طوخ، وتحررت محاضر بالوقائع، وتولت النيابة التحقيق. تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بتمكن العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، بالأمس، من ضبط 71 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجول، وجرى تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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