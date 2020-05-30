جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مجمع مواقف "بني سويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

فاجئ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم السبت يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مجمع مواقف "بني سويف" بمدينة الفيوم، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العامة والخاصة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت مواقف المجمع، والتي تضم مواقف "بنى سويف، والصعيدي، وقلمشاه، واللاهون، ومنية الحيط وأبوجندير، والفيوم الجديدة"، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، حفاظًا على سلامتهم.

وشدد المحافظ على مسئولي المواقف باستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمواقف ومركبات الأجرة، ونشر رسائل التوعية، وضرورة الالتزام بالتباعد البيني بين المواطنين مع الالتزام بقرارت الحظر الصادرة من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

ووجه محافظ الفيوم . مدير ادارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لتقليل الزحام، ومتابعة ارتداء المواطنين والسائقين للكمامات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بكل قوة ضد المخالفين.