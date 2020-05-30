قبرص تسلم عضواً بحزب الله لأميركا متهم بغسل أموال وتهريب مخدرات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كما أشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدَرَ في أيلول/سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

إلى ذلك، أمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

تهريب مخدرات

والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016.

Advertisements

كما تُفيد وثائق طلب التسليم بأن الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو).

إلى ذلك، قالت المحكمة إن المشتبه به – بصفته عضواً في حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة – تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.

يشار إلى أن دياب اعتقل في آذار/مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أن هناك مذكرة اعتقال أميركية بحقه.