7964 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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وفي رسالة مفتوحة بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، ناشد مودي سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة اتباع جميع قواعد العزل العام وإغلاق المنشآت لمنع انتشار الجائحة.

وقال إن أمام الهند “معركة طويلة” مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ومضى قائلا “بلدنا محاصر‭‭ ‬‬بالمشكلات وسط عدد هائل من السكان وموارد محدودة”، مضيفا أن العمالة المحلية والوافدة “تعرضت لمعاناة‭‭ ‬‬جسيمة” بسبب القيود.

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وقال مسؤول بوزارة الداخلية اليوم السبت، إن الحكومة قد تمدد العزل العام إلى ما بعد 31 مايو/أيار. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب لمزيد من التعليق.

وتشير بيانات رويترز إلى أن الهند سجلت في المجمل 173763 حالة إصابة بكوفيد-19 و4971 وفاة لتكون تاسع أكثر الدول تضررا بالجائحة على مستوى العالم.

هذا ويواصل الفيروس المستجد في مسيرته التوسعية، ليطرق حسب آخر الإحصاءات باب الـ 6 ملايين إصابة. فقد تجاوز عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا ستة ملايين حالة، وفقا لموقع “وورلد ميتر”. وبلغ عدد الإصابات 6 ملايين و23 ألفا و154 حالة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات بالوباء العالمي 366 ألفا و365 حالة، فيما شفي أكثر من 2.6 مليون مصاب من المرض.