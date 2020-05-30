“مأساة جورج فلويد دمّرتني”… زوجة الشرطي المتّهم بقتله تطلب الطلاق

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وفي بيان أصدره محاميها، قالت كايلي الحاملة لقب ملكة جمال ولاية مينيسوتا لعام 2018، إن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها كان أمراً مدمّراً بالنسبة لها، وطلبت “بكل احترام” منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.
كما عبّرت كايلي في البيان عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبّائه وكلّ من أحزنته هذه المأساة.
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