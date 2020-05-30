كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات لعدد من دول العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة حتى اليوم أكثر من 668 طناً من المساعدات والأمدادات الطبية إلى أكثر من 58 دولة حول العالم، استفاد منها نحو 668 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكان آخر تلك المساعدات يوم أمس الجمعة، بإرسال طائرة مساعدات تحمل 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى السودان؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتعزيز جهودها في احتوائه، فضلاً عن مبادرات الدولة الإنسانية في إجلاء رعايا الدول والتئام شمل الأسر التي فرقها الوباء بسبب تعليق المطارات والحدود بين الدول.

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وأثناء أنتشار فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، قدمت الإمارات في شهر فبراير الماضي نحو 20 طناً من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين، وذلك إيماناً من قيادة الدولة بضرورة الجهود العالمية في مكافحة هذا الفيروس كونها مسؤولية دولية لتخطي الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

كما أرسلت الإمارات خلال شهر مارس الماضي، مساعدات وإمدادات طبية إلى عدد من الدول لدعمها في الحد من تفشي الفيروس، تضمنت 13 طناً من الإمدادات الطبية لكل من اليونان، وكرواتيا، وسيشل، و8 أطنان إلى أوزبكستان، و20 طناً إلى كل من صربيا، بالإضافة إلى مساعدات طبية لماليزيا وأفغانستان، وإرسال 3 طائرات على دفعتين تحمل 39.5 طناً من الإمدادات إلى إيران بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وواصلت الإمارات نهجها الإنساني في دعم مختلف دول العالم والمتضررين من انتشار فيروس كورونا، ففي شهر أبريل الماضي، أرسلت طائرات تحمل إمدادات طبية ووقائية أيضاً إلى دول أخرى لدعمها في مواجهة كورونا، شملت 7 أطنان من المساعدات إلى كل من بنغلاديش، والفلبين، ونيبال، وأرمينيا، وقيرغيزستان، والسودان، وجنوب أفريقيا، و20 طناً إلى إندونيسيا، 18و طناً لموريتانيا، و8 أطنان لقبرص، و 11 طناً إلى أوكرانيا، و13 طناً إلى كازاخستان، و10 أطنان إلى كل من إيطاليا وكولومبيا، و32 طناً لإيران، و33 طناً إلى إثيوبيا، فضلاً عن دفعات إلى باكستان ضمت أكثر من 25 طناً من المساعدات.