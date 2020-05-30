كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات أظهرت مستويات عالية من الكفاءة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم السبت، إن قدرات الدول تقاس عن طريق كيفية تعاملها مع الأزمات، والدول التي تملك رؤى واضحة وتخطط بكفاءة للمستقبل، تكون هي الدول أكثر استعداداً للتعامل مع أي أزمة.

وتابعت الصحيفة الإماراتية: أن هذا ما عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أظهرت مستويات عالية من الكفاءة في التعامل مع جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بعدما اجتمعت لديها مظاهر التبصر وديناميكية التحرك والحزم المنجز، فهي تقدم نموذجاً رائعاً للعالم أجمع في إدراك معنى الصحة وقيمة الحياة الإنسانية، وأهمية الحفاظ عليهما من أي مهددات وأخطار.

وأضافت: تعاملت الإمارات مع الأزمة باحترافية كانت فيها الحكمة سيدة الموقف، وكان أولى أولوياتها صحة المواطن والمقيم وسلامة الوطن، ونجحت في ذلك باقتدار وبشهادة الجميع.ولا غرابة في أن تحقق الدولة كل هذه الإنجازات، في ظل رؤى حكيمة للقيادة الرشيدة؛ حيث إن المرونة والفعالية مكنتاها من إدارة الأزمة بكفاءة واقتدار، واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن هذا هو جوهر مفهوم إدارة الأزمات، الذي رسم للمجتمع بكلّ شرائحه وفئاته مسارات واضحة في كل خطوات العمل ومحطات الإنجاز، كما ساهم في إعطاء مساحة أمان وتفاؤل أكثر في قدرة المواطن والمقيم على فهم مسؤولياته الأخلاقية والوطنية والاجتماعية.

وختمت كلامها قائلة: إن الجميع اليوم يتحمّل مسؤولية الحفاظ على المنجزات المحققة، ودعم جهود الدولة من خلال التحلّي بالوعي والحرص على المجتمع. كما يتوجب على كل فرد اتباع التعليمات والتنفيذ الرصين للخطوات الاحترازية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية لكونها في مصلحة الجميع.

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