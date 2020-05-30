كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل صحفي في انفجار قنبلة استهدفت فريق عمل تلفزيوني بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون أفغان، مقتل صحفي في انفجار قنبلة استهدفت فريق عمل تلفزيوني في العاصمة كابول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأفغانية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص في هجوم نسب الى حركة طالبان في البلاد.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، أعلنت تطبيق وقف إطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة، لافتة إلى أن مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم"، حسبما نقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية.

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وقد قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بشأن أهمية التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وبدء المفاوضات بين الأفغان.

وتواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها وتيرة سريعة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وازدياد أعمال العنف، التي راح ضحيتها العشرات خلال الأسابيع الماضية.

عي حركة "قومية - إسلامية سنية سياسية مسلحة" يصفها معارضوها بالمتطرفة، ويعتقد قياداتها أنهم يطبّقون الشريعة الاسلامية. نشأت عام 1994م وحكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 سبتمبر 1996م. وقد أعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأميرها الحالي هو هبة الله أخوند زاده. وهي حركة تلتزم بتحريم مذهب أهل السنة للهجمات على المدنيين الأبرياء الذين لا يعينون العمليات القتالية ضدها بشكل مقصود وهي تختلف عن حركة طالبان باكستان.