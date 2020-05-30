كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: الإجراءات الأمريكية بشأن هونج كونج "محكوم عليها بالفشل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أن تحركات الولايات المتحدة لإنهاء بعض الامتيازات التجارية لهونج كونج "تتدخل بشكل فادح" في الشؤون الداخلية للصين "ومحكوم عليها بالفشل".

كانت افتتاحية صحيفة الشعب اليومية، اليوم السبت، ترد على إعلان من الرئيس دونالد ترامب، بعد أن تجاوز البرلمان الصيني الاحتفالي المجلس التشريعي المحلي في هونج كونج للمضي قدمًا في تشريع يمكن أن يحد بشدة من حرية التعبير والأنشطة السياسية المعارضة في الأراضي الصينية شبه المستقلة، كما نقلت صحيفة "سي إن بي سي".

وقالت الصحيفة، إن ذلك كان "التصميم الثابت لجميع الصينيين" على معارضة تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونج كونج.

وأضافت: "إن هذا العمل المهيمن لمحاولة التدخل في شؤون هونج كونج والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين لن يخيف الشعب الصيني ومحكوم عليه بالفشل".

وأردفت: "أن محاولات إجبار الصين على تقديم تنازلات بشأن المصالح الجوهرية بما في ذلك السيادة والأمن من خلال الابتزاز أو الإكراه ... لا يمكن إلا أن تكون مجرد تمنيات وأحلام يقظة".

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هددت الصين بالانتقام بسبب تحرك الولايات المتحدة لإلغاء المزايا التجارية الممنوحة لهونج كونج بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ازدادت التوترات بشأن هونج كونج خلال العام الماضي حيث قامت الصين بقمع المتظاهرين وعززت سيطرتها على المركز المالي الآسيوي.

ويقول منتقدون، إن التصويت يوم الخميس في المؤتمر الشعبي الوطني لفرض تشريع أمني على هونغ كونغ يلغي فعليا تعهد بكين بالحفاظ على المؤسسات المدنية والقانونية والاقتصادية المنفصلة في الإقليم في إطار "دولة واحدة ونظامان".

وقال "ترامب"، إن الإدارة ستبدأ في القضاء على "النطاق الكامل" للاتفاقيات التي منحت هونغ كونغ علاقة مع الولايات المتحدة تفتقر إليها الصين، بما في ذلك الإعفاءات من الضوابط على بعض الصادرات.

وأضاف، أن: "الصين استبدلت صيغتها الموعودة بدولة واحدة ونظامين بدولة واحدة ونظام واحد".