كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة حكومية: لقاح صيني قد يكون جاهزا بحلول نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة في الصين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكن أن يكون لقاح فيروس كورونا المستجد، المنتج في الصين، جاهزًا للسوق في وقت مبكر من نهاية هذا العام.

ووفقًا لمنشور 29 مايو على منصة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat، فإنه في التجارب، تلقى أكثر من 2000 شخص لقاحات طورها معهد ووهان للمنتجات البيولوجية ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية. يمكن أن يكون اللقاح جاهزًا للسوق في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو أوائل عام 2021، كما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر المقال، أن خط انتاج معهد بكين للمنتجات البيولوجية سوف تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ما بين 100 مليون و 120 مليون جرعة.

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دخلت اللقاحات من معهد ووهان للمنتجات البيولوجية ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية في المرحلة الثانية من التجارب السريرية. تنتمي المجموعتان إلى مجموعة الأدوية المملوكة للدولة Sinopharm، التي تشرف على إدارتها SASAC.

يوجد في الصين خمسة لقاحات ضد فيروسات التاجية في التجارب البشرية. ولم يتسن الاتصال بأي من الشركتين للتعليق مساء السبت.

هذا، وقد أعلنت الصين، يوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 وساعة، إلا أنها رصدت 5 حالات فقط بدون أعراض.