كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل قفزة قياسية في حالات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند قفزة يومية قياسية في حالات فيروسكورونا الجديدة بلغت 7،964 إصابة، اليوم السبت، مع الارتفاع الأخير في الحالات حيث بدأت قيود الإغلاق في تخفيف زيادة احتمال أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قد يمدد القيود بعد 31 مايو.

في خطاب مفتوح بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، ناشد "مودي" سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة اتباع جميع قواعد الإغلاق لوقف انتشار الجائحة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء، إنه كانت هناك "معركة طويلة" أمام الفيروس، مضيفًا: "بلدنا محاصر بالمشاكل وسط عدد هائل من السكان والموارد المحدودة، العمال والعمال المهاجرين عانوا معاناة هائلة بسبب القيود".

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم السبت، إن الحكومة قد تمدد فترة الإغلاق لما بعد 31 مايو. ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلب لمزيد من التعليقات.

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أظهرت بيانات لـ"رويترز"، أن الهند سجلت ما مجموعه 173.763 حالة إصابة بفيروس كورونا و4971 حالة وفاة، مما يجعلها الدولة التاسعة الأكثر تضررًا على مستوى العالم.

في حين كانت معدلات الوفيات في الهند أقل مما كانت عليه في البلدان الأكثر تضررًا، حذر الخبراء من أن ذروتها لم يتم الوصول إليها بسبب تصاعد حالات الإصابة الجديدة.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من انتشار الوباء في القرى حيث يعود ملايين العمال المهاجرين العاطلين عن العمل إلى ديارهم من المدن.

انتقد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة تعامل مودي مع الوباء، واتهموه بإعلان إغلاق مفاجئ ترك الفقراء في الرصيف وأجبر الآلاف على المشي أو التزاحم للحصول على مساحة في الحافلات والقطارات الخاصة للوصول إلى المنزل وسط الخوف من الإصابة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، إن أكثر من 100 عامل مهاجر لقوا مصرعهم إما في حوادث أو بسبب المجاعة وهم يحاولون يائسين العودة إلى قراهم.