كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: إيطاليا لن تعامل كمستعمرة للمصابين بالجذام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم السبت، أن البلاد لن تعامل كمستعمرة للمصابين بالجذام، متعهدًا بالترحيب الحار بالسياح الأجانب هذا الصيف وحذر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من إبعاد الإيطاليين.

وكتب "دي مايو"، على فيسبوك، معلنًا جولة مقبلة من الاجتماعات الثنائية في روما وخارجها للضغط على قضية إيطاليا: "نحن لا نقبل القوائم السوداء"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "إذا اعتقد أي شخص أنه يمكن أن يعاملنا مثل مستعمرة الجذام، فيجب أن يعرفوا أننا لن ندافع عن ذلك".

وأضاف "دي مايو": "لقد تصرفنا دائما بمسؤولية وشفافية وسنواصل القيام بذلك. هذا هو السبب الذي يجعلنا نتوقع الاحترام".

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تُعيد الدول الأوروبية إعادة فتح حدودها بحذر مع تلاشي عدوى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء القارة، مع استعداد إيطاليا للسماح للسياح بالعودة من 15 يونيو.

ومع ذلك، تتطلع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء الباب مغلقًا للزوار من الأماكن التي عانت من عدد كبير بشكل خاص من حالات فيروس كورونا. قالت اليونان، على سبيل المثال، يوم الجمعة، إنها ستفتح حدودها أمام مواطنين من 29 دولة فقط، باستثناء الإيطاليين والإسبان والبريطانيين.

وسجلت إيطاليا ثالث أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب فيروس كورونا، حيث لقي 33229 شخصًا حتفهم منذ ظهور التفشي في 21 فبراير. ولديها سادس أكبر عدد عالمي للحالات - حوالي 232248.

ومع ذلك، انخفضت الإصابات والوفيات الجديدة بشكل مطرد هذا الشهر، وتتخلص البلاد من بعض قيود الإغلاق الأكثر صرامة التي تم إدخالها في أي مكان في القارة.

وأكدت الحكومة في وقت متأخر يوم الجمعة أنها تعتزم المضي قدما في خطط رفع جميع القيود على السفر بين المناطق الإيطالية من 3 يونيو - وهي واحدة من القيود الأخيرة التي لا تزال قائمة.