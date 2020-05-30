كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم السبت، أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة العشرة آلاف.

ورصدت وزارة الصحة العمانية، 603 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 811 إصابة في اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في السلطنة منذ بداية الجائحة 10423، من بينها 2396 حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية العمانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع حالتي وفاة جديدتين، وبلغت 42 حالة وفاة.

وكانت الوزارة كشفت أن حالتي الوفاة الجديدتين تعود إحداهما لمواطن عماني في سن 76 عاما، والأخرى لمقيم في سن 43 عاما.

قررت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وقد أعلنت السلطات الصحية بسلطنة عمان، في وقت سابق، تسيجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.