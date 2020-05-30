كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بشمال بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم إثر هجوم على قافلة نقل تجار في بلدة في شمال البلاد يوم الجمعة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الهجوم الذي نفذته مجموعة مهاجمين مجهولين أسفر عن إصابة عدد آخر، وأن الكثيرون لا يزالون في عداد المفقودين.

تقاتل بوركينا فاسو المقاتلين المسلحين الذين لهم صلات بالقاعدة وتنظيم "داعش" منذ عام 2017.

وقتل المئات في العام الماضي في دولة الساحل وفر أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم بسبب الهجمات التي غذت أيضًا التوترات العرقية والدينية.

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وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو يوم الخميس، إن القوات دمرت معسكرًا للمتشددين في مقاطعة أخرى في شمال البلاد. وأضافت، أن عشرة مهاجمين وجندي قتلوا خلال العملية.

وفي يوم الاحد 24 مايو، ذكر جيش ساحل العاج، أن جنودا تابعين له وقوات من جيش بوركينا فاسو تنفذ عملية مشتركة ضد متشددين ينشطون قرب حدودهما المشتركة مما أدى إلى مقتل ثمانية ممن يشتبه بأنهم متشددون واعتقال 14 آخرين.

وتكافح بوركينا فاسوا وجارتاها مالى والنيجر فى منطقة الساحل حركات تمرد إسلامى لها صلة بتنظيمى القاعدة وداعش .

وتعزز تلك الجماعات من قوتها وتوسع نطاق عملياتها، مما يزيد من مخاوف الدول الساحلية مثل ساحل العاج من امتداد العنف إلى أراضيها.