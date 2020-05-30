تنشر الخليج 365، جدولاً يتضمن توزيع الإصابات بفيروس كورونا في بغداد الكرخ منذ بداية ظهور الوباء ولغاية اليوم. وأدناه تفاصيل الجدول:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. توزيع الإصابات بكورونا في بغداد الكرخ منذ بداية ظهور الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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