نائب يدعو التجارة لبيان أسباب عدم توزيع مفردات التموينية للأشهر الثلاثة الماضية

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، السبت، وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمن البطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية رغم ان البلد يعيش حالة استثنائية وتشديد بالاجراءات الوقائية التي اثرت بشكل مباشر على قوت المواطن ومصدر رزقه.



وأضاف، ان "الوضع خطير جدا وفي حال ارادت الحكومة من المواطن الاستماع لها ولتوجيهاتها في ما يخص اجراءات الوقاية، فعليها ان تكون على قدر المسؤولية وان توفر له سبل العيش وابسطها مفردات البطاقة التموينية، التي هي بالاصل مخجلة ولا نجد لها وصف او معنى في عدد موادها وكميتها"، داعيا الوزارة "لبيان الاسباب الحقيقية لهذا التلكؤ وبحال عدم المقدرة على توفير المواد الغذائية تحت اعذار واهية فمن الممكن توزيع مبالغها على المواطنين عبر الوكلاء كاضعف الايمان ليستطيعوا شراء المواد الاساسية للمعيشة".

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة التجارة وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوى التحدي وخطورة الموقف، حيث انها تلكأت كثيرا في قضية توفير مفردات البطاقة التموينية "، مبينا ان "البلد يعيش ظروف استثنائية صعبة في ظل الازمة الاقتصادية واجراءات حظر التجوال بسبب وباء كورونا ، والتي تسببت بمجملها في صعوبات العيش لملايين المواطنين في محافظات العراق المختلفة، وكان الاجدر بالمؤسسات الحكومية توفير ابسط مقومات الحياة البسيطة وما يحتاجه المواطن للعيش مقابل تطبيق الاجراءات والعقوبات عليه وفرض الغرامات وغيرها من الاساليب".وأضاف، ان "الوضع خطير جدا وفي حال ارادت الحكومة من المواطن الاستماع لها ولتوجيهاتها في ما يخص اجراءات الوقاية، فعليها ان تكون على قدر المسؤولية وان توفر له سبل العيش وابسطها مفردات البطاقة التموينية، التي هي بالاصل مخجلة ولا نجد لها وصف او معنى في عدد موادها وكميتها"، داعيا الوزارة "لبيان الاسباب الحقيقية لهذا التلكؤ وبحال عدم المقدرة على توفير المواد الغذائية تحت اعذار واهية فمن الممكن توزيع مبالغها على المواطنين عبر الوكلاء كاضعف الايمان ليستطيعوا شراء المواد الاساسية للمعيشة".

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