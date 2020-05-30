15 قتيلا في هجوم نفذه مجهولون شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 15 شخصاً على الأقل في بوركينا فاسو، بعد هجوم شنه مجهولون على تجار في بلدة شمال البلاد.



وقالت السلطات البوركينية، السبت، إن الهجوم الذي نفذه مجهولون مساء أمس أسقط عددا من المصابين أيضا إضافة إلى وجود كثير من المفقودين.

وتحارب بوركينا فاسو مسلحين لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين منذ 2017.

وقتل المئات في العام 2019 في البلاد كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.

وقالت القوات المسلحة يوم الخميس إن القوات دمرت معسكرا للمتشددين في إقليم آخر بشمال البلاد.

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وأشارت إلى أن عشرة مسلحين وجنديا قتلوا خلال العملية.

والسبت 23 مايو/أيار الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم جندي، في هجوم استهدف دورية عسكرية شرق بوركينا فاسو.

وفي الـ25 من الشهر الجاري، قتل 8 إرهابيين واعتقل 38 مشتبها بهم خلال عملية مشتركة بين جيشي بوركينا فاسو وساحل العاج على الحدود بين البلدين.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكرّرة، غالباً ما تتشابك مع نزاعات طائفية، وأدّت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصاً منذ 2015، وأجبرت نحو 840 ألف شخص على الفرار من ديارهم.