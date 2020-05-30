أوروبا تدعو واشنطن لإعادة النظر بقرار قطع العلاقة مع الصحة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر" بقرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن المنظمة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حاليا وفي المستقبل.

وقال البيان : "لهذا السبب، المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة اليهما.. نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".

وأصدر الرئيس الأمريكي، الجمعة، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي:إن" الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بإصلاحاتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

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وأكد ترامب مجددا على أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم منفرد لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2019.

وقبل أسبوع، أعطى الرئيس ترامب، منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيجمد التمويل، وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان ديسمبر/كانون الأول 2019.

ورأى أن المنظمة فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".