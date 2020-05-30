مقتل طفلين ومشتبه بانتمائه لـ"الشباب" الإرهابية شرقي كينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل طفلان في تبادل لإطلاق النار مع عنصر مشتبه بانتمائه لجماعة الشباب الإرهابية في منطقة كوالى، جنوب مدينة مومباسا، شرقي كينيا.
وقال جوزيف نتينجي، قائد شرطة منطقة كوالي: "في الوقت الذي كان يستعد فيه رجال الشرطة لقضاء وقت الراحة، فتح المشتبه به الباب فجأة وألقى بقنبلة في اتجاههم، مما أسفر عن إصابة طفيفة لأحدهم".
ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن كيفية مقتل الطفلين، أو عمريهما.
وأشارت الشرطة إلى أن ثلاثة أطفال آخرين وزوجة المشتبه به، التي كانت حبلى، أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار، فيما قتل المشتبه به في الحادث، وتم اعتقال اثنين مشتبه بهما آخرين.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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