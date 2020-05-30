الصحة السعودية: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/30 04:30 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/30 04:30 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 480 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1618 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 83384 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 1870 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 58883.

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