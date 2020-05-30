مقتل الإرهابي العزيزي خلال مواجهات مع الجيش الليبي جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل الإرهابي مراد أبوحمود العزيزي قائد مليشيا السلطان مراد، إثر اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.



وذكرت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، أن الجيش استهدف مجموعة من المرتزقة حاولت الهجوم على مرتكزات عسكرية بطريق المطار جنوب طرابلس وكان من بين القتلى قائد مليشيا السلطان مراد وهو مرتزق سوري موالي لتركيا.

ووجهت قوات الجيش ضربة قاضية للإرهابيين بالقضاء على القائد الميداني بمليشيات الزاوية طه إسماعيل القمودي التابع لمليشيا فرسان جنزور بمحور الكازيرما في طرابلس الخميس.

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وأسقطت القوات أيضا القائد الميداني نور الدين النعاس مهرب الوقود والمتورط في ما يعرف بمجزرة مستشفى غريان التي راح ضحيتها أكثر من 49 عسكريا إبان سيطرة المليشيات والمرتزقة على المدينة في يونيو/حزيران 2019.

والإثنين الماضي، ألقي القبض على القيادي السوري بتنظيم داعش أبو بكر الرويضاني حيا وهو أحد أهم المطلوبين في كل من سوريا وليبيا، ويعد أحد مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أدروغان بليبيا.

وتمكنت القوات كذلك من القضاء على قيادي بارز من المرتزقة السورييين يدعى (أبو الجاسم الكينق)، الأربعاء الماضي بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس.

وكان الكينق قد دخل ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2019 للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي ضمن صفوف المليشيات مقابل تقاضي 2000 دولار شهريا، إلى جانب آخرين.