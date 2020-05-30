شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولة إسبانية تشكر دولة الإمارات لدعم بلادها في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدمت عمدة ماربيا في إسبانيا، أنخيليس مونيوث، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها السخي بتوفير 18 طنا من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقالت المسؤولة الإسبانية: أود أن أشكر الإمارات العربية المتحدة على التبرع الرائع، بعد عدة أسابيع من العمل، بأكثر من 18 طنا من مواد الوقاية مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات".

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